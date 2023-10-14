İstanbul'da İETT seferlerine "Cumhurbaşkanı Bisiklet Turu" düzenlemesi

İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanı Bisiklet Turu nedeniyle bazı İETT hatlarındaki seferlerde düzenleme yapıldı.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, bisiklet yarışı dolayısıyla yarın 07.30 ile 16.00 saatleri arasında bazı otobüs hatlarındaki seferlerde değişikliğe gidildi.

Avrasya Tüneli çıkışından itibaren Üsküdar istikameti Harem sahil yolu trafiğe kapalı olacağından 11T, 16A, 16F, 16S, 16M, 16U, 18, 18A, 18M, 18Ü, 18Y, 320A hatları Göztepe Köprüsü'nden ring olarak çalışacak.

Bağlarbaşı'ndan Üsküdar'a iniş yönünde Cumhuriyet Caddesi'nin iki yönlü trafiğe kapatılacak olması nedeniyle 2, 5, 11ES, 11L, 11C, 11Ü, 11Y, 11ÜS, 12A, 139A, 139, 139S hatları Bağlarbaşı durağından ring yapacak şekilde yarış bitimine kadar hizmet verecek.

Hakimiyeti Milliye Caddesi trafiğe kapalı olacağı için 6, 11P, 11BE, 12C hatları Ahmediye durağından ring yapacak.

Üsküdar ve Beykoz arasında sefer yapan hatlarda düzenleme

Üsküdar-Beykoz ve Beykoz köyleri ulaşıma kapalı olacağından 12, 15, 15A, 15D, 15E, 15H, 15K, 15N, 15M, 15P, 15R, 15S, 15ŞN, 15T, 15U, 15Y, 15ÇK, 135, 136B, 15BK, 15TK, 15TY, 135K hatlarında etkinlik bitimine kadar sefer yapılamayacak. 15SD ve 20 numaralı hatlar ise son durak olarak belirlenen Taşocağı'ndan ring olarak çalışacak.

136 ve 136Z hatları, Elmanı Kavşağı'ndan; 137 hattı da Çiftlik Caddesi durağından güzergah dışına çıkıp Zerzevat Caddesi ve Toygar Sapağı'ndan; 135G hattı Bahar Sokak durağından sonra Yeni Riva Yolu'na bağlanarak Kavacık aktarma merkezine gidecek.

121A, 120BS, 135A hatları Kiremitçi Deresi'nden başlayarak Cengizhan Caddesi, Soğuksu durağı istikametlerinden güzergahına devam edecek.

15C hattı Bağlarbaşı Altunizade, Kısıklı ışıklardan, Turistik Çamlıca Caddesi ve Tomruk Caddesi'ni kullandıktan sonra güzergahına girerek Çamlıca Camisi'ne çıkış yapacak.

139, 139A, 139S hatları Şehit Erol Olçok (Capitol) durağında sefer saatlerini bekleyerek hareket edecek.

15B hattı Çengelköy Müfreze Amirliği durağından devam edip Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi'nden Üsküdar istikametine ilerleyerek Yıldırım Beyazıt Camii durağından Ümraniye istikametine ring olarak çalışacak.

11H hattı normal güzergahından devam ederek Er Rahman Camii'nde seferini tamamlayacak. Söz konusu saatlerde Yeni Mahalle'ye giden hatlar hizmet veremeyecek.

14M ve 15F hatları Bağlarbaşı Altunizade Şile Yolu-2. Köprü Yolu'nu kullanarak Kavacık Mezarlık durağından ring hizmeti verecek.