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İstanbul'da İETT otobüsü yandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul'da İETT otobüsü yandı

İstanbul Başakşehir'de alev alan park halindeki İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de alev alan park halindeki İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

İkitelli OSB Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı'nda park halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otobüsün kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Başakşehir, Yangın, İETT, Güncel, Haberler

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