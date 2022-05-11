İstanbul'da İETT otobüsü yandı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de alev alan park halindeki İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

İkitelli OSB Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı'nda park halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otobüsün kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.