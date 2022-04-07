İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı
AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu hasar oluştu.
İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu hasar oluştu.
D-100 karayolu yan yolda Bakırköy'den Topkapı yönüne ilerleyen İETT otobüsü, Tınaztepe durağına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, durak ve otobüste hasar oluştu.
Otobüste kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenildi.
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022
AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel