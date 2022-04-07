İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu hasar oluştu.

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu hasar oluştu.

D-100 karayolu yan yolda Bakırköy'den Topkapı yönüne ilerleyen İETT otobüsü, Tınaztepe durağına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, durak ve otobüste hasar oluştu.

Otobüste kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenildi.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Zeytinburnu, İstanbul, Topkapı, İETT, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title