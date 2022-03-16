İstanbul'da İETT aracının karıştığı trafik kazası ulaşımı aksattı - Haberler

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İstanbul'da İETT aracının karıştığı trafik kazası ulaşımı aksattı

AA - Halis Akyıldız - Güncel
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İstanbul'da İETT aracının karıştığı trafik kazası ulaşımı aksattı

İstanbul Avcılar'da İETT aracının karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda yoğunluğuna neden oldu.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da İETT aracının karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda yoğunluğuna neden oldu.

D-100 kara yolu Büyükçekmece istikameti yan yolda ilerleyen İETT otobüsü, 34 BN 6448 plakalı kamyonet ve 34 HE 5274 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle Büyükçekmece yönü yan yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

İstanbul'da İETT aracının karıştığı trafik kazası ulaşımı aksattı

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Zincirleme Trafik Kazası, İstanbul, Avcılar, İETT, Güncel, Haberler

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