İstanbul'da İçmeler Şehit Yüksel Taşpınar Aile Sağlığı Merkezi törenle hizmete açıldı

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Tuzla Belediyesinin yapımını üstlendiği İçmeler Şehit Yüksel Taşpınar Aile Sağlığı Merkezi, törenle hizmet vermeye başladı.

Tuzla'daki açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ülke genelinde ve İstanbul'da tedavi hizmeti almanın kolaylaştığını, sağlık alanında birçok yenilikler yapılarak dönemin şartlarına uygun tedbirler alındığını söyledi.

Geçmişte SGK hastanelerinin ayrı hizmet verdiğini, yeşil kartlıların ilaçlarının ödenmediğini hatırlatan Gül, "Doktor sayımız, hemşire sayımız, ebe sayımız ve sağlıkta yardımcı hizmetli sayımız artarak bir yere kadar gelindi. Şimdi dünyanın en iyi sağlık hizmetini veren bir ülke olduk. İstanbul da bunun en tepesinde olan şehirlerden bir tanesi. Sağlık Bakanımız daha önceden İstanbul İl Sağlık Müdürüydü. Dolayısıyla da İstanbul'u sağlık anlamında hepimizden daha iyi biliyor." diye konuştu.

İstanbul'un kendine özgü şartları, problemleri ve özel çözüm önerileri olduğunu belirten Gül, "Özellikle birinci basamak sağlık hizmetinin yaygınlaşması için farklı tedbirler alınması gerekiyor. Bu ne demek? Her yerde sıfırdan arsa bulamıyorsunuz. Arsa varsa orada aile sağlık merkezi yapılıyor. Arsa yoksa hazır olan yerlerden satın alınıyor ya da satın alınamıyorsa, öyle bir yer yoksa kiralama yöntemiyle bulunuyor. Özetle bütün enstrümanlar kullanılarak aile sağlık merkezi sayımızı arttırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, "Hekim başına düşen hasta sayısı 2 bin 500 kişiye düşene kadar bu yeni aile sağlık merkezleri artmaya devam edecek. Bunun neticesinde nüfusumuzun kısmen yaşlanması, emekli sayımızın artması, insanların farklı meşgalelerinin artmasıyla zaman daha kıymetli hale geliyor. Dolayısıyla da bu mahallede ya da başka mahallede herhangi bir rahatsızlığı olan öncelikle kendini en iyi şekilde tanıyan aile hekimine gidecek." dedi.

Aile Sağlığı Merkezlerinde birçok tetkik ve tahlilin yapılabildiğine dikkati çeken Gül, gerekli olduğunda vatandaşları en uygun doktora da aile hekimlerinin sevk edebileceğini söyledi.

"Sağlıkta Türkiye Yüzyılını inşa etmek istiyoruz"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de dünyanın sağlık başkentinin İstanbul olduğunu belirtti.

Güner, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan 'Sağlıkta Dönüşüm' projesiyle beraber şu anda İstanbul'un dört bir yanı modern otel konforunda tüm dünyanın gıptayla baktığı ve tüm dünyanın takdir ettiği sağlık hizmeti sunduğu tesislerle donatılmış durumda." ifadesini kullandı.

Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin en yüksek noktada olmasına dikkat ettiklerini dile getiren Güner, "Sadece ilk altı ayda 85 milyon muayene yapan bir şehirden bahsediyorum. 1 milyon 600 bin ameliyattan bahsediyoruz. Bununla beraber sayısız işlem, sayısız tıbbi teknik ve görüntüleme mevcut. Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Bakanımızın bize koyduğu bir hedef var, sağlıkta Türkiye Yüzyılını inşa etmek istiyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı olarak geliştirdikleri yeni projeleri aktaran Güner, "Daha geçtiğimiz hafta 112 ambulanslarıyla ilgili yeni bir projeyi İstanbullunun hizmetine sunmuş durumdayız. Biliyorsunuz, İstanbul'un en büyük problemi trafik. Ambulanslarımızın daha hızlı bir şekilde vatandaşımıza ulaşabilmesi için 'Lütfen Ambulansa Yol Verin' uyarısını artık sürücülerin radyolarından verebilir hale getirdik. Bu başarıyı kendi Sağlık Müdürlüğümüzün bünyesindeki doktorların icat ettiği bir cihazdan beraber başarmış durumdayız." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise açılışı yapılan aile sağlığı merkezinin çevre düzenlemesinden altyapısına, prefabrik yapının söküm işlerinden, inşaat sürecindeki iş makinesi desteğine, klima teminine kadar birçok alanda yardımcı olduklarını dile getirdi.