Haberler

İstanbul'da huzurevinde evlenen çift, ikinci baharını yaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da huzurevinde tanışıp evlenen 72 yaşındaki Dürdane ile 77 yaşındaki Mehmet Yılmazer çifti, üç yılı geçen yeni hayatlarını "ikinci bahar" olarak görüyor.

İstanbul'da huzurevinde tanışıp evlenen 72 yaşındaki Dürdane ile 77 yaşındaki Mehmet Yılmazer çifti, üç yılı geçen yeni hayatlarını "ikinci bahar" olarak görüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde tanışan Dürdane ve Mehmet Yılmazer, burada 20 Aralık 2022'de düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren çift, çeşitli sosyal etkinliklere de katıldıkları dinamik bir hayat yaşıyor.

Huzurevinde kurdukları yuvayı "ikinci bahar" olarak tanımlayan Yılmazer çifti, karşılıklı sevgi ve anlayışın yaşlılık döneminde en büyük güç olduğunu, birlikte yaşlanmanın yalnızlığı hafiflettiğini ve hayatı anlamlı kıldığını belirtiyor.

Huzurevinin gezisi dönüm noktası oldu

AA muhabirine konuşan 3 çocuk annesi Dürdane Yılmazer, geçmişte ev hanımı olduğunu, 2022'de Antalya'dan İstanbul'a gelerek Bahçelievler Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezine yerleştiğini söyledi.

Kurumun Tekirdağ'a düzenlediği gezide, yemek sırasında oturacak yer bulamayınca Mehmet Yılmazer'in "Yamacıma otur." diyerek kendisini yanına davet ettiğini anlatan Dürdane Yılmazer, o günün ikisi için de özel bir anı olduğunu anlattı.

Mehmet Yılmazer'in daha önce giyim kuşamına gösterdiği özenle de dikkatini çektiğini belirten Yılmazer, "Bahçelievler Huzurevi'nde bir gün bahçeden içeriye girerken, koştura koştura arkamdan birisi geldi. Baktım, beyefendi. Aynen böyle kıyafetlerle, bakımlı. 'Dürdane Hanım sana bir şey söyleyebilir miyim?' dedi. Sonra da 'Bildiğim çok güzel çay bahçesi var, sizi çay bahçesine götürebilir miyim?' diye sordu. 'Odamda işlerim var, yarın gidebiliriz.' dedim. Ertesi gün gittik, sohbet ettik." şeklinde konuştu.

Yılmazer, yaklaşık 11 ay süren görüşmelerinin ardından evlilik teklifi almasını şöyle anlattı:

"Bir gün, 'Sana bir şey söylemek istiyorum.' dedi. Bana evlenmek istediğini söyledi. Benim de aklımda evlilik vardı. Kuyumcu önünden geçiyorduk, iki tane yüzük aldı. Taktık yüzükleri. Evlendik, huzurevinde kutlama yaptık. Sonra Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine nakil isteyerek buraya yerleştik. Mutluyuz çok şükür. Evlilik o kadar da zor bir şey değil, önemli olan anlaşabilmek. İnsan seveceği biri çıkınca karşısına evlensin."

Genç çiftlere tavsiye

3 çocuk babası Mehmet Yılmazer ise Dürdane Yılmazer'i huzurevinde yaklaşık bir yıl boyunca gözlemlediğini, zamanla aralarındaki yakınlaşmanın evlilikle sonuçlandığını dile getirdi.

İlk çay davetini Dürdane Hanım'ın kabul etmediğini söyleyen Yılmazer, huzurevinin Tekirdağ'a düzenlediği gezinin ilişkilerinde dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yalnızlığın zor olduğunu ifade eden Yılmazer, genç çiftlere şu tavsiyede bulundu:

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İstedikten sonra aşılamayacak bir şey yok. Yeter ki birbirine güven olsun. Sırt sırta verdikten sonra her şey olur."

Yılmazer, eşine Sevgililer Günü için sürpriz planladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu
112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi

112 Acil Servis'e pasta siparişi! Çalışanlar canından bezdi
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek

Bu fotoğrafı çekip şikayet etti! Hastaya 46 bin 400 TL ödenecek
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti