İstanbul'da huzur uygulamasında 219 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen huzur uygulamasında 219 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde çok sayıda noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Emniyetten 3 bin 556 personel, 1 polis helikopteri, 2 deniz limanı şube botunun katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 154 bin 398 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 354 kişi ile 150 yoklama kaçağının yakalandığı uygulamada, 219 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama sırasında 35 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca ve 86 fişek ile 3 kilo 220 gram uyuşturucu madde, 101 gram uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 730 lira ele geçirildi.

Haklarında idari işlem yapılan 13 kişiye 24 bin 330 lira ceza kesildi, denetlenen 499 iş yerinden birine işlem yapıldı.

Kontrol edilen 17 bin 714 araç ve 550 motosikletten, 916 araç ve 20 motosiklet sürücüsüne 298 bin 415 lira trafik cezası kesilirken, 12 araç trafikten men edildi.