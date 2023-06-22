İstanbul'da Huzur Uygulaması Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirdi. İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Taksim Meydanı ve diğer uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı. Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlerde, pasaportunu yanında bulundurmayan Azerbaycan vatandaşı kadın sürücüye 1647 lira ceza kesildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.