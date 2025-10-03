Haberler

İstanbul'da Huzur Uygulaması: Polis Ekiplerinden Kapsamlı Denetimler

İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla il genelinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu gibi birçok ilçede araçlar detaylı olarak arandı ve sürücülerin kimlikleri kontrol edildi.

Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
