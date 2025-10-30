Haberler

İstanbul'da Huzur Uygulaması: Polis Ekipleri Kontrol Noktaları Oluşturdu

İstanbul'da Huzur Uygulaması: Polis Ekipleri Kontrol Noktaları Oluşturdu
Güncelleme:
İstanbul'da asayişin sağlanması amacıyla çeşitli ilçelerde düzenlenen huzur uygulamasında, araçlar durdurulup arama yapıldı, GBT kontrolleri gerçekleştirildi. Uygulamaya özel ekipler ve helikopter destek verdi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla "huzur" uygulaması yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Millet Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetime, polis helikopteri ile dedektör köpekler de destek verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
