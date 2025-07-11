İstanbul'da Huzur Uygulaması: Helikopter Destekli Denetimler Yapıldı

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İstanbul'da polis ekipleri, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy gibi ilçelerde helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirerek araçları detaylı şekilde denetledi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Kadıköy'deki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama kontrollerini yaptı.

Denetimlere polis köpeği ile helikopter de katıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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