İstanbul'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesindeki denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.