İstanbul'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında 'Huzur İstanbul Uygulaması' gerçekleştirdi. İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki kontrol noktasında polis ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı denetimlerde araçların içi kontrol edildi, sürücü ve yolcuların üst araması yapıldı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında da durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.