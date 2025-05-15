İstanbul'da Huzur Uygulaması: Denetimler Yapıldı

İstanbul'da Huzur Uygulaması: Denetimler Yapıldı
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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yapılan huzur uygulamasında polis ekipleri, durdurulan araçları ararken sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması yapıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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