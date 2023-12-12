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İstanbul'da Huzur Uygulaması Başladı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşına kadar sürecek olan huzur uygulamasını Gaziosmanpaşa'da başlattı. Denetimlerde araçlar durdurularak detaylı arama ve kimlik kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde yılbaşına kadar sürecek "huzur uygulaması" Gaziosmanpaşa'daki denetimlerle başladı.

Denetime, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı önünde toplanan ekipler, Bağlarbaşı, Sarıgöl, Yenidoğan, Yıldıztabya ve Bursa mahallelerinde belirlenen noktalara giderek denetim gerçekleştirdi.

Uygulamada araçları durdurarak detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların da üst araması ve kimlik kontrolünü yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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