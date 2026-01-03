Yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulamasında 816 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 435 şüphelinin de aralarında bulunduğu 816 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 209 noktada 1445 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1316 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 441 bin 498 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 435 şüphelinin de bulunduğu toplam 816 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 20 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 12 fişek, 1142 gram uyuşturucu madde, 33 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 150 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 597 umuma açık iş yeri denetlenirken, 11 kişiye işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 39 bin 957 araç ile 1383 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 265 araç ve motosiklet ile 18 sürücüye işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 990 bin 423 lira trafik cezası kesildi.