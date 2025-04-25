İstanbul'da Huzur Uygulaması: 804 Gözaltı ve 247 İş Yerine Denetim

İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında 804 kişi gözaltına alındı, 247 iş yeri denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Nisan'da yapılan denetimlerin ilk aşaması 20.00 ile 22.00 arasında 214 sabit noktada gerçekleştirildi. Bu aşamada polis helikopteri ve 2 deniz botunun da desteğiyle 1453 personel görev aldı.

İkinci aşamada ise 1373 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık alanlarda uygulamalar sürdürüldü.

Denetim süresince 332 bin 669 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) soruşturması yapıldı. Uygulamada aranan 393, üzerinde suç unsuru bulunan 343 ve yoklama kaçağı 68 kişi olmak üzere 804 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde, 17 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ile 232 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 2 kilo 200 gram uyuşturucu madde, 245 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 104 bin 75 lira, 1080 dolar ve 100 avroya el konuldu.

Ekipler, 42 bin 606 araç ve 2 bin 980 motosikleti kontrol etti. 1830 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem uygulanırken, 4 araç trafikten menedildi. Toplamda 767 bin 424 liralık trafik cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 247 umuma açık yer denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 12 kişiye idari para cezası uygulandı.