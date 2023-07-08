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İstanbul'da 'huzur' operasyonu

İstanbul'da "huzur" operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzur İstanbul Uygulaması" adı altında kentin birçok noktasında operasyon yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzur İstanbul Uygulaması" adı altında kentin birçok noktasında operasyon yaptı.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Polisler, Taksim Meydanı ve diğer uygulama noktalarında durdurulan araçları aradı, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyona uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

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