İstanbul'da 'Huzur İstanbul Uygulaması' yapıldı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul Uygulaması' yapıldı. Eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde Beyoğlu'nda durdurulan araçlar didik didik aranırken kask takmayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri il genelinde bir çok noktada eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul Uygulaması' yaptı. Denetim yapılan noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, araçlarda da arama yapıldı. Yapılan aramalara narkotik köpeği 'Komançi' de katıldı. Sürücüler ve yolcuların da tek tek arandığı denetimlerde, araçta bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetim sırasında kask takmadığı tespit edilen 2 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.