"Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı Güncel Haberler İstanbul polisi, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi. İstanbul polisi, kent genelinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi. İlçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polislerin katılımıyla birçok ilçede asayiş uygulaması yaptı. Oluşturulan polis kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Ekipler sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirdi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı, saat 21.00'e kadar süren uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. Güncel Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer Hisarcık Narkotik İstanbul Güncel Haberler

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