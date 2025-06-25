İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Uygulaması: 806 Gözaltı ve Çok Sayıda Ele Geçirme

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 806 kişi gözaltına alındı. Uygulamada 326 bin 653 kişi sorgulandı, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve trafik ihlalleri tespit edildi.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 806 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde 24 Haziran'da gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1391 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteriyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1349 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 326 bin 653 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 387 şüphelinin de bulunduğu toplam 806 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 28 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 1 yarı otomatik silah ve 34 fişek ele geçirilirken, 1562 gram uyuşturucu madde, 2 kilo 976 gram kimyasal madde, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 60 lira ile 70 avro ele geçirildi.

Ekiplerce 198 umuma açık iş yeri denetlendi.

Trafik denetimlerinde ise 38 bin 732 araç ve 1906 motosiklet kontrol edildi, 1944 araç ve motosiklet ile 8 sürücüye işlem uygulanırken, 7 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 975 bin 294 lira tutarında trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum

Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.