İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Uygulaması: 399 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 399 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

Bu kapsamda, saat 20.00-22.00'de 215 noktada 1367 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Çalışmaları polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destekledi.

Uygulamanın ikinci aşamasında, saat 22.00-23.59 arasında 1334 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetlemeler yapıldı.

Toplam 338 bin 380 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan uygulamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 399 şüphelinin de bulunduğu toplam 817 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 14 ruhsatsız tabanca, 6 tüfek, kurusıkı tabanca, 65 fişek, 1,6 kilogram uyuşturucu, 1050 sentetik hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 194 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 305 umuma açık iş yeri denetlenirken, 8 yabancı uyrukluya işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 42 bin 949 araç ile 3 bin 384 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 258 araç ve motosiklet ile 38 sürücüye işlem uygulandı. 4 aracın trafikten menedildiği denetimlerde 1 milyon 81 bin 541 liralık ceza kesildi.