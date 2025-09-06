Haberler

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Yapıldı

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirerek, Beyoğlu'nda durdurulan araçları aradı ve sürücü ile yolcuların kimlik kontrollerini yaptı. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Beyoğlu'ndaki denetimde durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde katıldığı 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibarıyla başlayan denetim sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

