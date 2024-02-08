İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Özel Harekat Polisleri katıldı. Denetimler kapsamında araçlar hassas burunlu köpekler tarafından arandı. Durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yoluculara GBT yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel