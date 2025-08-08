İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi: Sürücüler ve Yolcular Kontrol Edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Beyoğlu'nda yapılan denetimde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu'ndaki denetimlerde Sıraselviler Caddesi ve Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibariyle durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Öte yandan durdurulan araçlarda polis köpeği ile arama gerçektirildi.