İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Denetimi Gerçekleştirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde sürücü ve yolculara GBT uygulandı.

Armağan GÖKMEN / İSTANBUL, -İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Beyoğlu'nda yapılan denetimde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu, Sıraselviler Caddesi ve Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibariyle yapılan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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