İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL genelinde birçok yerde kurulan kontrol noktasında huzur denetimleri gerçekleştirildi.
İSTANBUL genelinde birçok yerde kurulan kontrol noktasında huzur denetimleri gerçekleştirildi. Şüpheli bulunan kişi ve araçlar aranırken, kimlik kontrolleri yapıldı.
İstanbul genelinde birçok yerde kurulan kontrol noktasında denetimler yapıldı. Saat 19.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilen huzur denetimlerinde şüpheli görülen otomobil, motosiklet ve yayalar durduruldu. Araçlar didik didik aranıp belgeleri kontrol edilirken, şüpheli kişilere GBT(Genel Bilgi Taraması) ve kaba üst araması yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel