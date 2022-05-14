Husumetlisinin aracını kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Husumetlisinin aracını kundakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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İstanbul Sancaktepe'de aralarında husumet bulunan kişinin aracını kundakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Sancaktepe'de aralarında husumet bulunan kişinin aracını kundakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mahallesi'ndeki araç kundaklama olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Eşkal bilgileri ışığında yürütülen saha çalışmaları sonucu, şüpheli K.B. Ümraniye'de gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, K.B. ile kundakladığı aracın sahibi T.B. arasında alacak meselesinden dolayı uzun süredir husumet bulunduğu ve olayın bu nedenle gerçekleştirildiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.B, serbest bırakıldı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

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