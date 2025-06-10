İstanbul'da Hurda Araç Satışıyla İlgili Operasyon: 6 Gözaltı

İstanbul'da Hurda Araç Satışıyla İlgili Operasyon: 6 Gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, hurda haline gelen otomobilleri yurtdışından getirdikleri araçların bilgileriyle değiştirip satan bir örgüte yönelik üç ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Ele geçirilen araçlar incl. yurt dışından getirilen ve kullanılamaz hale gelen otomobillerle ilişkilendirildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deprem, kaza, yangın gibi sebeplerle hurda haline gelen otomobilleri satın alarak, bu araçların bilgilerini yurtdışından getirdikleri otomobillere uyarlayarak satan örgüte yönelik üç ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından getirdikleri araçların bilgileriyle, kaza ve yangın gibi sebeplerden kullanılamaz hale gelen araçların bilgilerini değiştirip satan örgüte yönelik operasyon düzenledi. İstanbul, Hatay ve Mardin'de eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt üyesi oldukları tespit edilen 6 kişi yakalandı. Operasyonda ayrıca yurt dışından getirilerek, hurdaya çıkan araçların bilgileri ile change edilerek satışa sunulan araçlar da ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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