İstanbul'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da müşteri gibi gittiği dükkanlarda dostluk kurduktan sonra, çevrede bulunan cep telefonu ve değerli eşyaları çaldığı iddia edilen Yılmaz U.(51) polis tarafından yakalandı. Şüpheli hırsızlık yaptığı sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, İSTANBUL'da müşteri gibi gittiği dükkanlarda dostluk kurduktan sonra, çevrede bulunan cep telefonu ve değerli eşyaları çaldığı iddia edilen Yılmaz U.(51) polis tarafından yakalandı. Şüpheli hırsızlık yaptığı sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Polis yaptığı çalışmalarda şüphelinin hırsızlıklar sırasında, güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelinin gittiği işyerlerinde, mağaza çalışanlarının dalgınlığından faydalanarak çevrede bulunan cep telefonu ve değerli eşyaları çaldığı görülüyor.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızın Yılmaz U. olduğunu tespit etti. Poliste 22 suç kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin Beylikdüzü'nde iki, Büyükçekmece'de bir olmak üzere toplam 3 hırsızlık yaptığını belirledi. Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.