İstanbul'da Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de park halindeki kamyonlardan ve iş yerlerinden hırsızlık yapan iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin çeşitli eşyalar çaldığı sırada güvenlik kameralarına yansıyan anlar dikkat çekti.

İSTANBUL'da park halindeki kamyonlardan ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis ekiplerince çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 4 Ağustos'ta Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, T.Y.'ye ait park halindeki kamyonun dorse kapısını açan şüpheliler, 135 bin lira değerinde 5 koli ayakkabı çaldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 8 Ağustos'ta yine Ümraniye'de bu kez E.K.'ya ait iş yerine giren şüpheliler, piyasa değeri 300 bin lira olan pirinç döküm çubuklarını çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki olayı da aynı şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti.

ÇEKMEKÖY'DE YAKALANDILAR

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri takibe aldı. 11 Ağustos'ta Esenşehir Mahallesi Karaçam Sokak'ta park halindeki kamyonun dorsesinden 80 bin lira değerinde ayçiçek yağı çalınması üzerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasını belirleyen ekipler, aracı Çekmeköy Selim Dede Caddesi'nde durdurarak 2 şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgusu tamamlanan şüphelilerden B.S.'nin 16, K.K.'nın ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor

Anlaşma sağlanamadı! Memura zam pazarlığında beklenen son
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar

Ünlü fenomene soğuk duş! Hesabı kapatılanlar arasında o da var
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı

Skandal planı onaylayıp 60 bin yedek askeri göreve çağırdı
Fenerbahçe'den bomba Cengiz Ünder kararı

Fenerbahçe'den bomba Cengiz kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti

Evde kan donduran ayin! Şifa dağıtma bahanesiyle bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.