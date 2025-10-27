Haberler

İstanbul'da Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Manisa'da Yakalandı

İstanbul'da Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Manisa'da Yakalandı
Güncelleme:
Fatih'te bir iş yerinden kasa çalan iki kişi, Manisa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı ve adliyeye sevk edilen kişiler tutuklandı.

FATİH'te hırsızlık için girdikleri iş yerindeki kasayı açamayınca taşıyarak çalan 2 şüpheli Manisa'da yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 18 Ekim'de saat 04.10 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi, Sofular Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş yerine giren hırsızlar içeride bulunan kasayı çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen C.E.'nin durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine başlatılan çalışmalarda, hırsızlığın iş yeri güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Bir araçla caddeye gelen şüphelilerin, taşıdıkları kasayı araca yükleyerek kaçtıkları anlar görüldü. İş yeri sahibinin ifadesinde kasa içerisinde 2 bin 500 dolar, 600 euro, 10 bin lira ile çek defteri, tapu evrakları ve senetlerin bulunduğunu belirttiği öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin olaydan sonra Manisa'nın Soma ilçesine kaçtığını belirledi. Şüpheliler Ü.M.M. (30) ve M.T.C.C. (25) düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
