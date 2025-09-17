İstanbul'da Hırsızlık Yapan İki Şahıs Tutuklandı
İstanbul'da iki farklı ilçede hırsızlık yaptığı iddia edilen iki şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı. Zanlılar, çeşitli iş yerlerinden ve ikamet adreslerinden çalınan eşyalarla ilgili olarak adli sürece sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos'ta Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki bir iş yerinden 1 spiral makinesi, 2 top elektrik kablosu, 1 petek ve 1 kombi, Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki bir ikamet adresinden de klima motoru çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.
Ekiplerce 2 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen zanlılar E.K. ve O.K, Kuştepe Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ile "açıktan hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.