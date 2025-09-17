İstanbul'da Hırsızlık Yapan İki Şahıs Tutuklandı

İstanbul'da iki ayrı ilçede hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos'ta Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki bir iş yerinden 1 spiral makinesi, 2 top elektrik kablosu, 1 petek ve 1 kombi, Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki bir ikamet adresinden de klima motoru çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekiplerce 2 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen zanlılar E.K. ve O.K, Kuştepe Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" ile "açıktan hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.