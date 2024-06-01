İstanbul'da Hırsızlık Yapan Çete Yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerlerinde hırsızlık yapan bir çeteyi yakalamak için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin bazı işyerlerinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde işyerlerindeki kepenkleri kıran şüphelilerin içeri girdikten sonra para, döviz ve altın ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü. Şüphelilerin açamadıkları çelik para kasalarını, sürükleyerek dışarı çıkarttıkları anlar da kameraya yansıdı.

3 İLDE OPERASYON YAPILDI

Görüntüler kullanılarak yapılan tahkikat sonucu şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Savcılıktan alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul'un Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Eyüpsultan, Bahçelievler ilçelerinde ve Tekirdağ ile Kocaeli illerinde tespit edilen 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 11 farklı hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', 'nitelikli hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.