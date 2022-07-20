İstanbul'da hırsızlık şüphelileri çaldıkları motosikletin sahibinden 12 bin lira istedi İstanbul Ataşehir'de çaldıkları motosikleti sahibine geri vermek için para isteyen şüphelilerden biri yakalandı. İstanbul Ataşehir'de çaldıkları motosikleti sahibine geri vermek için para isteyen şüphelilerden biri yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ataşehir'de 14 Temmuz'da M.E.G'ye ait motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yapıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 2 kişinin çeşitli aparatlar kullanarak motosikleti çaldıklarını tespit etti. Olayın ardından şüphelilerin motosiklet sahibiyle iletişime geçerek aracı geri vermek için 12 bin lira istedikleri belirlendi. Kolunda ve elindeki gül dövmesinden tespit edilen motosiklet hırsızı R.A, Maltepe'de operasyonla yakalandı. "Motosiklet hırsızlığı" suçundan poliste çok sayıda kaydığı olan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında, adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi. AA / Alptekin Soykan - Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Motosiklet İstanbul Ataşehir Güncel Haberler

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