İstanbul'da Hırsızlık Şebekesi Yakalandı

İstanbul'da 4 kadın hırsızlık şüphelisi, 14 farklı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilerek yakalandı. Üç şüpheli serbest bırakıldı, birinin işlemleri sürüyor.

İstanbul'da hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 kadın şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy, Kartal, Pendik, Bahçelievler, Ümraniye ve Üsküdar'daki 14 hırsızlık olayına ilişkin çalışma yaptı.

Zanlıların kadın olduğunu belirleyen ekipler, Kadıköy'ün Acıbadem Mahallesi'nde şüpheliler S.A. (24), S.T. (29), M.G. (24) ve H.F'yi (27) yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı ve aranması olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, H.F'nin işlemleri sürüyor.

Öte yandan, zanlıların bir iş merkezine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, 5 kadının binaya girdiği ve çıktığı anlar yer alıyor. Şüphelilerin, yüzlerini gizlemek için şapka ve gözlük taktığı da görülüyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk
