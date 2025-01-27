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İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da Hırsızlık Operasyonu: 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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İstanbul'da 9 kamyonetin çalınması ile ilgili düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, çaldıkları araçların şasi numaralarını başka araçların bilgileriyle değiştirdiği tespit edildi.

İstanbul'da, çaldıkları kamyonetlerin şasi numaralarını farklı araçlarla değiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Kağıthane'de 9 kamyonetin çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken çalıntı 3 kamyonet ise muhafaza altına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin çaldıkları araçların şasi numaralarını ağır hasar kayıtlı başka bir kamyonetin bilgilerine uyarlayıp, değiştirdikleri tespit edildi.

Çalınan diğer kamyonetlerle ilgili çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin kamyonetleri çaldıkları anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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