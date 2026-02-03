İstanbul'da inşaat malzemesi hırsızlığına ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 18'e çıktı

İstanbul merkezli 4 ilde, bakır kablo ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, teknik ve fiziki takip sonucu Beşiktaş'ta iş yeri ve şantiyeden hırsızlık yapan 9 zanlının suçüstü yakalandığı belirtildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin, İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de 66 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 19 şüpheliyi daha gözaltına aldıkları öğrenildi.

Ekiplerin, şüphelilerin şantiye ve iş yerlerinden gerçekleştirdikleri hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de elde ettikleri kaydedildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı basın açıklamasında, kamuoyuna 30 Ocak'ta duyurulan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirmişti.