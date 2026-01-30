Haberler

İstanbul'da inşaat malzemesi çalan 19 zanlı yakalandı

İstanbul'da inşaat şantiyelerinden bakır kablo ve inşaat malzemesi çaldığı belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. D.A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon, 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kent genelinde inşaat şantiyelerinden maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüphelilere ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu çerçevede gerçekleştirilen teknik ve fiziki takipler sonucu elebaşılığını D.A'nın yaptığı suç örgütüne ilişkin 4 ildeki 66 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı aktarılan açıklamada, yapılan arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde 19 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
