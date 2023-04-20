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İstanbul'da Hırka-i Şerif ziyaretinin son gününde yoğunluk yaşandı

İstanbul'da Hırka-i Şerif ziyaretinin son gününde yoğunluk yaşandı

Güncel Haberler

Hazreti Peygamber'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyaretinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Hazreti Peygamber'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif ziyaretinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde bulunan kutsal emanet, arife günü son kez halkla buluştu. İkindi namazının ardından Hırka-i Şerif'i görmek için sıraya girenler tek tek içeriye alındı.

Salavat getiren bazı ziyaretçiler Hırka-i Şerif, Sakal-ı Şerif, Veysel Karani'nin namaz takkesi ve kemerini görünce duygulu anlar yaşadı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Veysel Karani Fatih Güncel Haberler

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