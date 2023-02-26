İSTANBUL'DA HELİKOPTER VE NARKOTİK KÖPEĞİNİN DE DESTEK VERDİĞİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI

İstanbul polisi, kent genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirdi. Polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de destek verdiği denetimlerde, durdurulan araçlar ve içerisinde bulunanlar tek tek arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere çok sayıda ilçede 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve polis özel harekat ekipleri de katıldı. Taksim Meydanı'nda Saat 20.00'de başlayan denetime polis helikopteri ve narkotik köpeği Komançi de destek verdi.

NARKOTİK KÖPEĞİ ARAÇLARI ARADI

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde, polis ekipleri durdurulan araçlar tek tek aradı. Araçta bulunan Türk vatandaşlarına Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, yabancı uyruklu kişilerin ise pasaportları kontrol edildi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerde, narkotik köpeği Komançi de araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Denetim, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.