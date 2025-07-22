İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Yapıldı

İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Yapıldı
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İstanbul genelinde polis ekipleri, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy gibi ilçelerde helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Araçların detaylı aranmasının yanı sıra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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