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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

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İstanbul'da polis ekipleri, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Bazı araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulamada bazı araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki uygulama noktalarında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Kadıköy Beyoğlu Politika Güncel Haberler

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