İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi
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İstanbul'da, helikopter destekli 'huzur' uygulaması kapsamında Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy dahil birçok ilçede polis ekipleri denetim yaptı. Araçlar detaylı olarak aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı ve Millet Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Kadıköy'de gerçekleştirilen denetimde ekipler Kuşdili Caddesi'nde şüpheli görülen araçları durdurdu.

Uygulama kapsamında 3 sürücüye ters yönden geldikleri için, 1 motosiklet sürücüsüne ise ehliyeti olmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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