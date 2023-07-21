İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul İl Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri helikopter destekli il genelinde 'huzur uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama çerçevesinde şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik kontroller yapıldı.

İstanbul'da birçok noktada helikopter destekli polis ekiplerince 'huzur uygulaması' gerçekleştirildi. Saat 19.00'da başlayan uygulamaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, motosikletli Yunus polisler, Özel Harekat polisleri ve MASK isimli Narkotik Köpeği de katıldı. Uygulama çerçevesinde kara ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Denetimlerde şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de gerçekleştirildi.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı. Uygulama saat 22.00'ye kadar süreceği öğrenildi. - İSTANBUL