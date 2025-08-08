İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması
İstanbul'da polis ekipleri, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy gibi birçok ilçede helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi. Araçlar detaylı aranırken sürücülerin kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetimlere helikopter ile polis köpeği "Yona" da destek verdi.

