İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

İstanbul'da Helikopter Destekli Huzur Uygulaması
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İstanbul'da polis ekipleri, helikopter destekli huzur uygulaması ile kent genelinde denetim yaptı. Araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulama sırasında çeşitli cezalar kesildi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

Kentin her iki yakasındaki birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Kadıköy'de gerçekleştirilen denetimde ekipler, Kuşdili Caddesi'nde şüpheli görülen araçları durdurdu.

Uygulama kapsamında bir otomobildeki yönetmeliğe aykırı cam filmi nedeniyle sürücüye 2 bin 167 lira para cezası kesildi.

Denetimlere helikopter ile polis köpeği de katıldı.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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