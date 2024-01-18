İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetim sırasında durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, İstanbul'un 39 ilçesinde saat 20.00'dan itibaren 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ekipleri ile Özel Harekat Polisleri katıldı. Millet caddesinde kurulan denetimde şüphe üzerine durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.