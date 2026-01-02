Haberler

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul'da polis ekipleri, 'Huzur İstanbul' adı altında helikopter destekli denetimler gerçekleştirdi. Beyoğlu'nda sürücü ve yolculara GBT yapıldı, bazı sürücülere ceza kesildi.

İSTANBUL'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Beyoğlu'ndaki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim Meydanı'nda saat 20.00 başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler sırasında durdurulan bir sürücüye aracında 'cam filmi' ve 'muayene eksikliği' bulunması nedeniyle toplam 4 bin 344 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
