İstanbul'da Helikopter Destekli Denetimler Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. 20.00'da eş zamanlı olarak başlayan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, araçta bulunan vatandaşlara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetime Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Denetim yapılan noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Denetimlerde 34 HAD 567 plakalı motosiklet sürücüsü İsmail T.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira ceza kesildi. Motosikletin sahibine de 8 bin 190 lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel